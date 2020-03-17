遠傳(4904)總經理井琪今(17)日邀請媒體茶敘，揭示今年策略目標，井琪表示，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，包括設定2020年新經濟營收占比要提升至15%的目標，並以黃金組合的頻譜資源全面展開5G業務，擴大5G的應用深度與廣度，讓消費者、產業有感，同時，遠傳也將加速跨業、跨域的合作，在遠東集團的資源整合下，深化遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)相關應用。

井琪表示，外界的紛擾未隨著5G競標結束而告一段落，但遠傳持續發揮團隊戰力，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，在5G時代「穩紮穩打，穩中求勝」。

首先，遠傳第一支箭為「衝刺新經濟，創造多元服務」，井琪表示，遠傳擴大布局5G「大人物」、雲端與資安關鍵技術，以今年二月的營收統計為例，資通訊業務營收年成長幅度高達294%，包含物聯網營收年成長率高達598%，系統整合專案收入年成長率高達103%，資安營收較去年成長88%，效益也逐步顯現，另外，因應發展新經濟的需求，遠傳也將增強徵才力道，今年計畫要招募逾1千名各領域專業人才。

再者，第二支箭為「前進心5G，未來無距離」，井琪表示，今年遠傳透過「夢幻旗艦」頻譜資源與領先的網路技術，持續提供客戶網路與創新應用服務，並透過5G結合物聯網技術，協助醫療院所導入智慧醫療應用與醫療AI相關應用，打造遠距診療，拓展偏鄉智慧醫療服務，未來5G時代，遠傳將延續過去與Microsoft、AWS，Google等世界級策略夥伴的合作提升創新力，同時繼續透過多家新創加速器尋找具備「大人物」專業的新創夥伴，接軌國際與新創能量。

最後，第三支箭為「加速資源整合，擴大集團綜效」，井琪表示，遠傳深刻洞察消費者需求，去年首創電信業者與潔衣家跨界合作，推出2個月申辦數即破千、去年送洗單數更逾5千筆，引起同業跟進，friDay影音也獨家引進霹靂布袋戲內容，霹靂單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%，除了持續開拓多元的跨界、跨域合作，遠傳持續整合資源，擴大集團綜效，遠傳5G「大人物」今年也將具體運用於遠東集團關係企業的生產線。遠傳研發的AI智慧驗布機、AI智慧驗印花機，透過高畫質的影像辨識良品與不良品的種類與特徵，還可透過場域內5G訊號回傳，速度與精準度都大幅提升。AI智慧驗印花機已可商轉，預計上半年遠東新世紀印染廠就會導入；AI智慧驗布機也將於下半年導入產線。遠傳friDay購物目前已結合遠東百貨、遠東SOGO、愛買等提供多元商品，提供消費者線上一站購足服務，全面提升營運績效。

井琪最後強調，隨著時代與科技的轉變，電信產業從提供訊息、語音、數據、數位創新應用服務不斷轉型，絕非「電信慘業」。5G時代則是充滿機會與多元商機的新時代，為電信產業注入活水。

(時報資訊)