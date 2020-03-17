電信「三雄變兩雄」議題餘波盪漾，遠傳、台灣大總經理更是隔空筆戰，台灣大2月拿下獲利雙料冠軍後，台灣大總經理林之晨猶如「撿到槍」，反酸遠傳是「慘」業。遠傳總經理井琪今日首度回應，表示在頻譜上雖然「有占了他（台灣大）便宜」，但相信這是一場君子之爭，回應林之晨的叫陣。

5G頻譜競標落幕，遠傳總經理井琪日前指出，頻寬資源本就是商務應用的重中之重，連續的80MHz 至100MHz才能提供用戶最佳的5G應用與佈局，和兼具深度與廣度的5G商務發展。因取得80MHz以上的業者只有中華電信、遠傳，過去外界慣用的「電信3雄」將會走入歷史，變成「兩雄」。

「三雄變兩雄」這話顯然刺激到台灣大，台灣大總經理林之晨隨即回擊，強調「早先同業有所謂電信3雄變2雄的說法，我個人非常贊成。從近期財務表現，可以明顯看出台灣大是3家中唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第2曲線 momo 持續高速成長，我們也早已脫離電信慘業 ，大步邁向新時代科技公司的行列。在此祝福剩下的兩雄，能早日找到新的成長引擎。」

林之晨在法說上進一步指出，99％用戶數選擇電信業者，不是取決速度，否則大家都選擇中華電信，但事實並不是如此。暗喻雖然遠傳頻譜拿得多，但用戶、獲利要靠各方面，不是頻寬多寡而已，台灣大標得60MHz頻寬，5年內夠用。

井琪今日表示，雖然用戶、經營不是頻譜多寡就能決定，但頻譜就是有多有少，他畢竟是一個分野，「你要說兩大兩小也可以」，遠傳頻譜拿得比較多，相信的是「一分錢一分貨」這件事，或許占了台灣大些便宜，林總酸歸酸，但相信會是君子之爭。

對於林之晨所說「隨著第2曲線 momo 持續高速成長，我們也早已脫離電信慘業 」，井琪坦言，林之晨說得沒錯，遠傳也有電商（friDay），做得沒momo好，但我們會加油，她也相信轉型是跑不了的功課，遠傳不會是電信慘業，會再創高峰。

(中時 )