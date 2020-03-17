苗栗縣總人口數為54萬5158人，65歲以上老年人口佔16.7％，推估失智人口約有7287人，目前失智身障手冊者僅2104人。苗栗縣政府衛生局增進民眾對失智症的認識進而及早預防與治療，啟動失智友善商店組織招募，今年預定招募關懷高齡及失智者的友善商店與組織80家，及失智友善守護天使「智工」1400名。

去年苗栗縣政府衛生局推廣失智預防，招募54間村里辦公處、22間友善派出所、62間友善商店與組織，宣導失智症10大警訊、如何預防等，今年推廣失智友善社區，將持續招募高齡失智友善商店組織80家、招募友善天使1400位守望失智者與家庭等，並建置頭份、苑裡、三灣、銅鑼、大湖、公館等6鄉鎮市高齡友善一條街，共創失智友善環境。

17日苗栗縣長徐耀昌與台灣失智症協會祕書長湯麗玉、醫師公會理事長吳順國、商業會理事長戴美玉、縣議員徐筱菁、許櫻萍、楊明燁等人，簽署宣示「為愛守護、關懷失智」，支持友善店家與志工的招募活動。

徐耀昌表示，加強宣導失智症相關預防措施等，也營造失智友善社區，盼攜手居民、商店與組織，踴躍加入守護失智者行列。

衛生局鼓勵縣內民眾、商店及組織，成為友善天使、商店或組織，提升大眾對失智症識能，建構失智守護網，可利用FB 或 Line搜尋「守望角•苗栗失智友善」專頁留言，或洽詢各鄉鎮市衛生所，加入守望行列。

(中時 )