因應民眾防疫需求，愛買量販今（17）宣布，3月18日（三）將在全台14家門市開賣「台酒防疫清潔專用75%酒精」300ml，每罐售價40元。愛買並指出，為了讓更多消費者能買到酒精，愛買將於當日上午10：00與下午14：00，分兩個時段在賣場中的藥局開賣，藉此分流人潮。

愛買表示，本次「台酒防疫清潔專用75％酒精」300ml共到貨150箱，以每箱24瓶為計，總數共3,600瓶，每間店的到貨數量依來客數分配，每時段至少有72瓶，數量依各店現場貨量為主，每人限購1瓶，售完為止，且依政府相關法規，18歲以下不得購買。

此外，鑑於疫情持續發酵，民眾大幅減少外食，愛買量販亦設置「生鮮防疫專區」，並將於3月18～22日推出促銷活動，其中，產銷履歷綜合葉菜每包特價25元，買2送1，等同於任選3包50元，有機金針菇4包特價45元，台灣瓜果（絲瓜、胡瓜、扁蒲、大頭菜）類任選3個特價89元，要用實惠的價格陪消費者一起度過疫情，也一同支持台灣農產品！

(工商 )