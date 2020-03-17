衛福部長陳時中今（17）日表示，中國大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，病例數持續增加中，多國已宣布進入緊急狀態並採取嚴格之邊境管制及檢疫措施；另美國近期疫情亦持續上升。

因此，基於國人至當地有感染風險，陳時中宣布，除了已公布列第三級之「中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家」，自3月19日零時起，新增下列亞洲19國、東歐1國，以及美國3個州別的旅遊疫情建議，提升至「第三級警告（Warning）」。

指揮中心表示，這些國家包含：

（1）亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)（2）東歐：摩爾多瓦。（3）美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。（共3州）

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

此外，指揮中心說，美國除上述3州外，其他州之旅遊疫情建議則升至第二級警示(Alert)，提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。

(工商 )