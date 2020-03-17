中央流行疫情指揮中心17日召開記者會，會中表示，大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，由於病例數持續增加，多國已宣布進入緊急狀態，並採取嚴格的邊境管制和檢疫措施；另外，美國近期疫情持續攀升，指揮中心宣布除已公布列第三級之大陸(含香港和澳門)、南韓及中亞國家，19日零點起並將下列亞洲19國、東歐1國和美國3州的旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：

日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。

東歐：

摩爾多瓦。

美國：

華盛頓州、紐約州及加州。

美國除上述3州外，其他州的旅遊疫情建議則升到第二級警示(Alert)，宿民眾前往當地，返國後需落實14天自主健康管理。另外，指揮中心還表示，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，並針對其中可能之對象進行新冠肺炎)病毒的檢驗。指揮中心將依據3月3日至14日間，入境健康聲明卡，包含線上填報系統，蒐集所有自歐洲入境者資料和聯絡方式，指揮中心已主動勾稽健保系統，調查這段期間曾就醫，並有肺炎或上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知上述民眾配合相關採檢措施；針對所有入境者，後續將安排call center進行電話關懷，提醒有症狀要戴上口罩儘速就醫，並應說明旅遊史。

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(中時電子報)