高雄市長韓國瑜（右起）、永安區漁會總幹事黃鶯、海洋局長趙紹廉日前合體開直播兜售石斑魚，搶下破百萬訂單。（翻攝韓國瑜臉書／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎衝擊永安石斑魚外銷市場，漁民苦不堪言。市長韓國瑜日前開臉書直播，化身「賣魚郎」，讓訂單爆表，光石斑魚就賣出近9000尾，業績一舉突破200多萬元。高市海洋局16日再趁勢推出「高雄海味熟魚祭祖」組合包，搶攻清明節商機。

永安區漁會總幹事黃鶯指出，永安石斑魚外銷市場占7成，主要銷往大陸、香港、澳門，但因疫情影響，幾乎沒有訂單，就連國內桌菜市場也銳減，因此祭出平常買不到的優惠價，本來1尾石斑魚要價5、600元，現在只賣299元。

黃鶯表示，由於訂單爆量，石斑魚是新鮮現撈，無法全自動化處理，必須依賴人工清腮、清鱗、清魚肚後，再透過真空包裝送達消費者手中，目前會先消化完現有訂單，趕在3月底前全面出貨，另外預計再開放下一批促銷。

海洋局漁業推廣科科長林琳說，市長開直播拍賣，主要是因石斑魚外銷短期有停滯情形，因此鼓勵國人多多購買，促進內銷市場，活動開賣沒幾個小時訂單就突破百萬，可見價錢相當優惠，吸引民眾興趣。

海洋局長趙紹廉16日宣布，聯合高雄永安區漁會、得意中華及安得利食品，共同推出超值「高雄海味熟魚祭祖」組合包，包含高雄熟製的石斑魚及鱸魚等超值水產品，減少民眾外出至公眾場所採買的機會，更不需任何廚藝及烹調，簡單加熱就能食用；價錢從888元起，即日起限時開賣至25日12時止。

(中時 )