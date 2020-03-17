天在中央流行疫情指揮中心宣佈，今天下午開始入境的外籍移工，都必須進行居家檢疫措施，印尼、越南、泰國、菲律賓等國都必須按照相關檢疫措施辦理。

勞動部表示，目前對於疫情希望雇主能夠減少人員跨境活動，因此會鼓勵顧主若有人力需求，優先考慮現有在台的移工予以續聘，並在國內承接合約到期的移工，避免人員跨境活動。

勞動部說明，國內約有十萬的移工可以承接，因此在需求上應能滿足雇主，另外也將彈性延長移工在台的期限，若移工在台期限到期，將自動延長3個月，若雇主仍有需求，還可再視情況調整。雇主若已取得引進移工的效期也將自動延長，保留雇主聘雇移工的權益，並不會因疫情而喪失聘僱移工。

另外，勞動部也希望雇主與移工間能協調，近期盡量不要返國，若 移工堅持要返國休假，將不會讓他回到台灣來，至於移工在台的休假配套，則會動用就安基金提供補助。

勞動部指出，今起雇主聘僱移工也必須檢附完整的居家檢疫計劃書，內容必需藥包括檢疫地點、規劃以及從機場到檢疫地點的交通規劃，雇主可自行擬定，亦可委託仲介公司辦理。

最後，為防範外籍移工的境外移入病例，未來移工入境台灣，僅能從桃園、高雄兩機場入境，勞動部人員會派員強制接機，避免境外移入病例在台擴散。

(中時 )