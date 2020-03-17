北市精華商圈集客魅力，仍有房東願意捧錢投資店面，根據最新實價資料顯示，去年底成交一筆億元級透天店面交易，據查買方以現金購置，並租予養生館業者，房仲業者分析，雖然再現億元級店面交易，但在疫情影響全球經濟、國際旅客銳減，今年店面交易將備受考驗。

根據實價登錄顯示，西門町去年12月有一筆透店交易，新房東無貸款，以現金1.3億買下西寧南路的兩層樓透天店面，目前出租給足底養生館的分館，由於該店的總店就在同一條路，兩店相隔不到100公尺，顯見腳底按摩生意好，更是穩定租客。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，該店面於去年底交易，一二樓加起來近47坪，月租行情約20～22萬左右，投報率約1.8~2%之間，符合投資報酬期待，然今年新冠病毒影響全球經濟，國際旅遊客銳減，尤其觀光型商圈，逛街人潮明顯減少，服務、餐飲業近期受嚴峻考驗。

張旭嵐指出，目前傳出有部分店東有意降租，協助商家撐過疫期，但房東對於降租都很低調，一方面不希望低租金成為常態，就怕影響身價行情，二方面更擔心嚇走有意投資的店面買家。

觀察西門町商圈2019年億元店面成交僅兩筆，另外一筆則是中華路一段巷弄店面，近80坪店面以1億250萬成交，總價都不高；而2018年也是兩筆，其中峨嵋街上的燒烤餐廳店面以3.25億成交，已經是西門町近五年最高總價的店面交易。

張旭嵐指出，高總價店面交易量減，其實也反映屋主惜售心態，尤其西門町為一級商圈，地段、條件都是一時之選，多半是投資者眼中的金雞母，賣掉了就買不回來，因此若非高價誘因，否則都寧可長期持有，或當傳家寶。

不過店面才剛過戶，事隔不到兩個月，二月中起疫情撼動全球觀光和經濟，不少一級商圈店面屋主都低調降租，新房東的租金投報率，恐面臨暫時性下修。不過，張旭嵐強調，疫情畢竟是短期效應，精華商圈的金店面仍是長抱型的投資標的，疫情過後人潮回流，店租自然回穩。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)