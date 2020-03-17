新冠肺炎全球擴散，針對是否宣布外國人禁止入境，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「幾乎了」。北市副市長黃珊珊17日表示，贊成且有必要在疫情期間，對於外國人做嚴格的邊境管制，否則太多人來台居家檢疫，民政與衛生系統會無法承擔而癱瘓。

黃珊珊表示，這麼多國家都做了邊境管制，此舉至少可延緩、也是比較好的做法，所以贊成制定更嚴格的邊境管制，否則太多外國客來台，加上國人返台，會有太多的人要居家檢疫，這樣是無法承擔的，民政與衛生系統會受很大衝擊，可不能讓這些系統都癱瘓，所以如何在現有的容量上維持正常運作，這邊境管制有其必要。

另外，有法律人對於中央在出入國有些禁令，提出違憲疑慮，黃珊珊說，憲法很清楚提到人民有遷徙自由，要限制人民的權利義務，必須以法律定之，如今中央通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的第7條，加上《傳染病防治法》第37條，都提到疫情期間，授予中央流行疫情指揮中心指揮官在相關必要的應變上做處置和措施，還有最大權力。

黃說，指揮中心可限制人民要居家隔離、檢疫，出國的禁令也是在這方法下做處置，雖是嚴重侵害人民權利，讓自由派學者有意見，但以現況來說，「防疫跟打仗一樣」，這是暫時的策略辦法、不得已的選擇，「健康」對大多數百姓的自由來說比較重要。

針對新北市長侯友宜稱非必要的話，國人也都別出國，黃認為，現在問題非出國，而是全世界包括美、加、歐在邊境管制上愈來愈嚴，台灣目前還沒做到真正的邊境管制，第三級的疫區的人還是可入台，只需居家檢疫，但為台灣好，中央是否該對外國人入境做限制，雖說會對經濟有影響，但呼籲中央是否該更嚴格。

她還說，當然很多國人及留學人要返台，盡量不能禁止，但現在歐洲疫情這麼誇張，甚至比大陸嚴重，大陸人幾乎不能入台了，卻沒禁止歐洲人入台，中央要考慮將國際商務旅客在邊境做管制，「只管自己國人要不要出國，可能不是最好方法」。

(中時 )