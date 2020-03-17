捐發票贈樹苗，台南市下營區公所響應3月植樹月，17日上午準備各300株的桂花與羅漢松供民眾換取，一早時間未到就排起人龍，雖然新冠肺炎疫情蔓延，還是有很多人來排隊，約半小時就發光。

此次捐發票贈樹苗公益活動，民眾只要捐贈1至3月份的發票2張，就能兌換1株苗木。為了節能減碳，參加民眾需自備環保袋，發票將全數捐贈慈善團體華山基金會下營愛心天使站。

下營區長姜家彬表示，今年贈苗「羅漢松」在傳統寓意是長壽、為家宅帶來安康吉祥；「桂花」亦有吉祥、榮華富貴寓意，希望讓民眾帶回家種下「長壽富貴」，美化自家庭院綠地。

姜家彬說，在新冠肺炎疫情尚未趨緩之時，建議民眾盡量儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，在家蒔花弄草，配合市府防疫措施，做好防疫工作外，一起平安度過這次疫情。

下營區公所也趁機會進行防疫及防汛宣導，呼籲民眾武漢肺炎期間「勤洗手」、「適當戴口罩」，汛期做好儲糧及使用台南水情APP。為強化民眾災防意識，公所還舉辦趣味有獎徵答送小禮物，參加者也踴躍參與。

(中時 )