員林南區公園的蜀葵花田月底即將開園迎賓，不料這兩天竟遭人為噴灑藥劑破壞，導致大面積植株和已盛開的花朵枯黃受損，市長游振雄現場了解後痛心譴責此惡意又違法的行為。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林南區公園的蜀葵花田月底即將開園迎賓，不料這兩天竟遭人為噴灑藥劑破壞，導致大面積植株和已盛開的花朵枯黃受損，市長游振雄現場了解後痛心譴責此惡意又違法的行為。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

今年將邁入第6年的員林市公所蜀葵花季，原定將在月底3月28日擴大辦理，不料前天公所卻發現花田竟遭有心人士惡意噴灑藥劑，造成蜀葵植株葉片焦黑、花苞枯黃。員林市長游振雄與承包商昨天緊急到場觀看，初步估計全園受損害面積達2成、情況嚴重，下午將同台中區農改場專家到場採樣送驗，了解藥劑成分。

備受民眾喜愛的蜀葵花季，6年前由前任員林市公所觀光文化課長詹錫芬推動，近年廣為人知，每年3、4月開園後都能創造上萬觀光人潮，周邊的文化市集更是帶來可觀商機，也為當地社區挹注不少活動經費。公所原定周五要辦開園宣傳記者會，宣布今年蜀葵花季熱鬧、擴大開展，不料竟傳來噩耗。

游振雄痛心說，蜀葵花季是本市觀光行銷重點，每年吸引上萬民眾湧入本市賞花，除行銷本市觀光效益外，也間接促進在地農村經濟發展，其成果是公私部門共同努力多年的成果。15日接獲花田養護廠商巡查後回報園內有大面積的植株疑遭人為破壞，他昨天也火速趕到現場了解，廠商報警後，近日警方都將加強花田巡邏工作。

游振雄說，除了強烈譴責惡意破壞人士，個人違法行為更造成員林市觀光重大損害，初步也將先與農改場專家討論尋求建議，並將持續觀察花田損壞情形審慎評估後適當因應辦理，以免造成全國各地賞花民眾的期待與支持落空。

(中時 )