員警協助大學生到加油站購買油料後，再返回機車停放處加油，獲援助的大學生頻頻向員警道謝。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市一名半工半讀的男大生，課餘到南屯區望高寮附近的飯店打工，賺取生活費與零用錢，日前正急著趕去打工時，騎到半途機車沒油熄火，眼看就要上班遲到，正巧看到警車駛來，急忙揮手求助，員警協助該名大學生到加油站購買油料後，再返回機車停放處加油，機車加完油後順利發動，獲援助的大學生頻頻向員警道謝。

台市府警察局第四分局春社派出所巡佐陳旭國、警員李翊瑋日前擔服巡邏勤務，上午行經永春南路段時，一名20歲的吳姓大學生揮手求助，他正要去打工，沒想到騎到半途機車沒油熄火，因當時人車不多，一時之間不知向何人求助。

所幸看到警車巡邏經過，吳姓大學生靈機一動請求警察幫忙，他很感激員警相助，直說，「非常不好意思麻煩警察叔叔，因為家住很遠，家人無法即時救援，臨時在路邊也攔不到計程車，身上也沒有那麼多錢，真的很感謝你們幫忙！」

春社派出所所長江松泳說，轄內永春南路段靠近山區人煙稀少，若急需援助，可撥打110報案電話，以免憾事或意外發生，呼籲平時長途駕車前，要多注意車輛狀況及油量是否充足，避免旅途不順利的情事發生。

(中時 )