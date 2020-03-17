蘇花改通車後，花蓮觀光、休閒養生產業前景看好，國內金融壽險、國外主權基金等不約而同，均在疫情發生後，最近實地考察花蓮新地標台開新天堂樂園、洄瀾灣園區的周邊商業與旅館用地，擬危機入市，有意願共同投資開發花蓮！台開董事長邱復生表示，將引進策略投資人，共同投資開發花蓮。

另台開也指出，現正由安泰銀行正籌組聯貸案，未來期望將「光華樂活創意園區」打造成觀光工廠、文創園區、生技園區。

在22公頃「光華樂活創意園區(工業區)」部分，安泰銀行正籌組25億元聯貸案，未來將配合工業局輔導與近來台商回流需求，在光華樂活創意園區22公頃，打造觀光工廠，文創園區，生技園區等多項設施。台開指出，目前園區建蔽率70％，容積率300％，最小單位1,200坪，每坪價格6.5~8萬元起。

蘇花改通車後，台北到花蓮只要約2.5小時左右，約與到台中開車時間相當，也使未來觀光工廠需求增溫，目前如立川漁場、乳製品業者等表示有意願進駐園區，另有物流、影視、食品代工業、雲端產業也同樣表達高度進駐意願。

台開洄瀾灣特區全部面積80公頃，其中35公頃為開心農場，水鳥花園，馬場，自行車道等生態環境。另可開發面積45公頃，其中23公頃為新天堂樂園、旅館、商業用地、住宅用地、養生村等。22公頃為光華樂活創意園區(工業區)。

台開表示，「花蓮新天堂度假養生村」占地約3,173坪，總樓板面積14,350坪，地下一層，地上10層，樓高近50公尺，中庭十米挑高、共734間房間，分標準房與精品套房，每間都是飯店級精裝修，3樓尚有寵物旅館，3-9樓住宿房間與1-2樓之醫療等複合式市集，10樓養生俱樂部，與全球知名酒店ibis品牌飯店合作，24小時飯店級管理，未來也將是AI智慧養生村，目前施工進度約20~25％間，預計明年(2021年)8月取得使照，預計2022年農曆春節前營運。

(中時 )