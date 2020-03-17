歐美地區新冠肺炎確診案例大爆發，每日出現數百甚至上千確診案例，近日台灣確診案例也因此爆增，台灣確診數今天也首度突破兩位數，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣已經準備了2萬張隔離病床，只要有需要，隨時可以清空，但他也強調，台灣距離那一天還很遠。

陳時中也強調，台灣沒有社區傳播是看科學證據，而目前為止國內本土案例沒有增加，這幾天強力措施都是在邊境的管制，希望這波前段時間出國回來的疫情能控制住，盡量加快邊境上防堵上。

而對於已經入境者，陳時中也表示，採檢的對象標準已經盡可能的放更寬，且也回溯性的追十四天內，有健保紀錄者，共匡列500多人，其中一百多人已經採檢過，剩下4百多件還在召回中。

至於醫療體系準備好了嗎？陳時中表示，國內現在確診的案例，目前還能承擔沒有問題，隔離醫院中，最大量能有超過2萬床，有需要可隨時清空，然而如方倉醫院等大陸採用的方式，目前在台灣距離那一步還很遠。

(中時 )