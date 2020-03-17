中央流行疫情指揮中心17日一口氣把亞洲地區等19國升級為第三級警告，從那些地區入境的民眾必須配合14天的居家檢疫，由於印尼、越南、泰國、菲律賓等地都是台灣主要的移工輸入國，勞動部提出兩配合措施，分別是減少人員跨境流動及暫緩引進移工，以及落實雇主防疫管理。

指揮中心今將日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫等亞洲19國升級。減少人員跨境流動及暫緩引進移工

勞動部常務次長林三貴指出，勞動部在減少人員跨境流動及暫緩引進移工有四項配套，包括鼓勵僱主期滿續聘或國內承接，循現有機制辦理；延長雇主引進效期，保留雇主配額；彈性延長在台工作年限，延長三個月，視疫情再調整；鼓勵移工暫不返國休息，這時候會補償損失，但如果返國休假者則暫時禁止入境。

在落實雇主防疫管理部分，林三貴說，取消機場的入境講習，從16日開始改以線上實施；全面強制接機，要比照指揮中心的防疫交通，而且雇主應提供居家檢疫計畫書；落實雇主辦理居家檢疫計畫書。

(工商 )