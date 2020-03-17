有鑒於境外移入的新冠肺炎確診案例數快速增加，今（17）日更一口氣爆增10例確診，衛福部長陳時中表示，新冠肺炎正在全球大流行，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，將往回追溯「3月3～14日期間所有自歐洲入境者」，並針對其中可能之對象進行「COVID-19(新冠肺炎)病毒之檢驗」。

指揮中心進一步表示，將依據3月3～14日間之「入境健康聲明卡(含線上填報系統)」，蒐集所有自歐洲入境者資料及聯絡方式，指揮中心已主動勾稽健保系統，調查這段期間曾就醫，並有肺炎或上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知上述民眾配合相關採檢措施；針對所有入境者，後續將安排call center進行電話關懷，提醒有症狀要戴上口罩儘速就醫，並應說明旅遊史。

指揮中心呼籲，3月3～14日間自歐洲入境者，返國後務必落實14天自主健康管理，若仍在學建議暫時不要上課，工作人士建議暫時在家上班。

(工商 )