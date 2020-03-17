崇越電（3388）17日召開法說會，由崇越電財務長吳坤明主持，吳坤明指出，今年3月營收至昨日止，表現還算是符合內部進度，預估表現應和去年同期相當，算是已經恢復正常，不過，今年2月因受到中國大陸延後開工拖累，進度落後很多，今年首季表現恐不若去年同期，不論營收和獲利都可能出現年減的狀況，至於對4、5月業績的影響，受限於目前疫情仍混沌不明，「前景還看不太清楚」。

著眼於原廠日本信越化學的擴產，崇越電也積極展開新區域、新產品、新應用的佈局，其中新區域的開拓指的是2019年4月才剛新設的越南河內以及印尼雅加達等新據點，至於新產品部分，吳坤明透露，已成功開發出應用在機板表面處理的5G散熱粉體的材料，且現已在銷售中，至於其他新產品和新應用，吳坤明強調，細節將留待預訂在4月17日登場、由櫃買中心舉辦的法說會中，由比較懂技術的崇越電董事長潘振成和執行長張勝和再詳細對外說明。

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