一部由馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）監製的新片《The Card Counter》距離殺青只剩5天，卻發現劇組人員確診新冠肺炎，於是馬上宣布停拍電影，73歲的導演保羅施拉德（Paul Schrader）為此非常生氣，批評製片太懦弱。

據《ETtoday星光雲》報導，由奧斯卡伊薩克、威廉達佛、泰謝里丹主演的電影《The Card Counter》，於美國密西西比州拍攝，卻在殺青的前5天，劇組發現1名從洛杉磯飛過來的臨演確診新冠肺炎，這名臨演沒被公布姓名，戲份不多，確診感染新冠肺炎後全劇組已緊急停拍。

導演保羅施拉德相當不滿，怒批製片懦弱。（圖／翻攝自維基百科）

導演保羅施拉德對此感到相當不滿「為了1個確診新冠肺炎的臨演，我懦弱的製片們在殺青前5天停拍了，要是我自己的話，我就算冒著地獄火焰也要拍完電影，我老了，還有哮喘，有什麽比工作時死去更好的死法呢？」但此言論反而遭批評冷血自私、對疫情反應遲鈍。

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(中時電子報)