新冠肺炎疫情延燒至全球，義大利已成為歐洲疫情最嚴重地區，確診人數已高達27,980人，其中更有2,158人死亡，街上空無一人，許多商家也紛紛關店。因當地患者不斷增加，導致醫療體系不堪負荷，許多遺體沒地方擺放，加上當局下令禁止群眾聚集，無法舉辦喪禮，棺材都只能暫放於教堂。

根據《紐約時報》報導，一名85歲男子特斯塔（Renzo Carlo Testa）因新冠肺炎死於貝爾加莫市（Bergamo）北部一間醫院，而他的50歲妻子想替他舉辦喪禮，但卻因政府下令不得群聚，導致丈夫已過世5天，遺體仍只能暫時放在棺材內，而妻子和孩子也因為疑似感染新冠肺炎隔離中。

貝爾加莫市長哥里（Giorgio Gori）頒布新法關閉墓地，是二戰以來首次，但醫院太平間已被遺體淹沒，導致遺體只能暫時移放到教堂中，牧師貝爾加梅利（Marco Bergamelli）表示，「每天都有數百人死亡，每個遺體都要花費至少1小時才能火化，數量累積起來非常可怕，死者實在是太多了。」據當地媒體影片，教堂整個被棺材塞爆，較小的棺材中擺放著兒童遺體。短短14天，當地訃聞就長達11頁，約每4分鐘就有1人死於新冠肺炎。

義大利官方數據顯示，目前約有6000萬義大利人被限制在家中，因人口老化關係，死亡人數已增至2,158人，甚至還有一天內就暴增368人死亡，死亡率高達7.3%，超過武漢死亡率6%。

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(中時電子報)