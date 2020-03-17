罷免高雄市長韓國瑜第2階段40萬份連署書，罷韓團體9日已送抵高雄選委會，外界高度關注韓國瑜是否會被罷免。對此，自由作家洛杉基替韓國瑜打抱不平，他質疑，總統蔡英文817萬票當選，韓粉用400萬票連署就能要求她下台，合理嗎？他痛批「這是什麼爛民主？」

依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

洛杉基則在臉書指出，韓國瑜好不容易拿了89萬票當選高雄市長，卻能用落選者得到的其中40萬票去罷免他？「這是什麼邏輯？」他認為這相當於蔡英文用817萬票當選，卻能用韓粉的400萬票連署就能要求她下台，合理嗎？洛杉基痛批「這是什麼爛民主？」

網友則紛紛回應表示「這年頭，綠營的『神』邏輯，就是正義」、「制度設計的蠻好的！大家一起來玩罷免遊戲」、「惟恐天下不亂」、「台灣向來沒有合不合理的問題，只有洗腦成不成功的問題啊」、「那就互相傷害啊！一起提罷免」。

(中時電子報)