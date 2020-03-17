恆述法師(費貞綾)驚爆欠高利貸上千萬，事後她po文認了此事，但澄清是遭信徒所騙當了保人，對方開的支票跳票，讓她成了債務轉換的對象，如今還有近4千萬未還，而兩個弟弟張菲、費玉清拒幫她還債，表明此等事情已發生多次，希望她自己面對，而恆述法師如今已飛到日本賣鑽石，「神明代言人」沈嶸則說她正業力引爆，心生貪念才惹禍上身。

沈嶸自爆有因貪財惹禍上身的例子。(翻攝自沈嶸臉書)

恆述法師在臉書解釋欠債始末，表示一名10年前曾贊助她宣揚佛法的女信徒，如今欲繼承公公的30億土地遺產，卻差7、8千萬才夠繳2億稅金，因此找她幫忙，發願繼承土地後「會撥出兩成來捐贈幫助我圓滿我的心願來，成就藥師佛的道場」，恆述法師過程中不僅幫著她借貸，還幫她的支票背書，沒想到跳票，她因此背了上千萬債務，據《自由時報》報導，沈嶸認為恆述法師正是因為貪圖對方幫蓋大道場，才掉入詐騙陷阱，陷入血本無歸出境賣鑽石的處境。

沈嶸斷言恆述法師正業力引爆中，需2、3年方可平息債務風波，她認為出家人應盡本份、量力而為，心生貪念想蓋大道場，是超越了佛陀本意，而佛陀說「貪嗔癡慢疑」乃佛教5毒，會妨礙人修行，因此該戒除，這5毒不僅會發生在出家人身上，所有人都可能因此產生煩憂及惡業。

沈嶸說，佛教5毒中，「貪財」最容易使人受騙，自己的客戶中，也多有被騙者，望大眾小心謹慎，而沈嶸也分享自己因貪念而惹禍上身的例子，就在去年，有位不太熟的女性，表示可將沈嶸的產品「魔法唇蜜」推銷給經銷商，她因此將其拉入股，沒想到對方未能實踐承諾，引發股東糾紛，沈嶸更在過程中遭抹黑攻擊，讓她大嘆：「這就是我貪心的下場」，因此現在理財特別小心，認為還是要腳踏實地，人生才能平安。

(中時電子報)