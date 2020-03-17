為解決高峰路通往新竹科學園區的交通瓶頸，新竹市政府近兩年積極協調相關單位徵調拓寬道路的土地用地，今年取得關鍵性突破，獲國有財產署同意無償撥用道路，將啟動高峰路拓寬計畫，解決39年來的交通問題。

市府指出，新竹科學園區於1980年設立至今，高峰路一直是市區與竹科主要連絡道路，但39年來，高峰路（高翠路、研新4路）路段最小僅5米寬，要供雙向車流通行，路幅太過狹小，每逢尖峰時段就壅塞，會車不便，且無行人通行空間。

尤其是高峰路尖峰時間每小時有超過1000輛次車出入，沿線又有高峰國小、社區居民與竹科員工3大族群出入，通勤流量龐大，平日上下班時間人車爭道，險象環生。

市府2年來積極與科管局及國有財產署協調用地，2019年終獲園區管理局同意辦理用地轉移，近期再獲國有財產署同意無償撥用道路使用，近期將啟動規畫設計，可望在年底前完成設計，提供民眾1條更優質的上下班通勤空間。

交通處長倪茂榮表示，今年將編列1500萬進行規畫設計，拓寬工程有2大重點，包括沿線建置3至5公尺寬行人步道，落實人車分流，讓用路人在上下班、課不必再提心吊膽，與車爭道。

此外，透過道路拓寬工程，將5公尺車道增加為12公尺寬，道路配置為雙向各1快車道與1機慢車道，讓車流更為順暢安全，且設置1.8公尺綠帶分隔車道與人行道，使園區周遭網絡更順暢，大幅降低交通事故發生。

(中時 )