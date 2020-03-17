「新冠肺炎沒有嚇到我，但新冠加上長期利率跌至零讓我擔憂。」 全球最大對沖基金橋水基金創辦人瑞·達利歐（Ray Dalio）3月16日在領英(LinkedIn)上發文表示。他還認為，最有針對性和規模適當的財政和貨幣對策來自大陸。

在這篇名為《觸及零利率下限意味著什麼？》的文章中，達利歐指出，冠狀病毒是導致經濟衰退的原因，這讓我很驚訝。「雖然這是一種極為嚴重的傳染病，會產生許多有害的經濟影響，但單憑這些並不嚇到我；然而，如果再加上長期利率觸達0%下限，我真的很擔心。」

在他看來，長期利率跌至0％的下限意味著，幾乎所有資產類別都將走低，因為利率下降的積極影響將不復存在（至少不多）。達到零利率還意味著幾乎所有儲備國中央銀行的利率刺激工具（包括降息和收益率曲線指導）都將失效。

美聯準會週一緊急宣佈將聯邦基金利率目標區間下調1個百分點，使之降至0%至0.25%的範圍，並啟動總額高達7000億美元的量化寬鬆（QE）計劃。面對高度混亂的金融市場，聯準會還將銀行的緊急貸款貼現率下調了125個基點，至0.25%，並將貸款期限延長至90天。

達利歐認為，現在幾乎可以肯定，印鈔和購買央行現在允許購買的債務資產幾乎肯定不會起多大作用。因為債券不能被推高太多，也不太可能被出售購買陷入財務困境的實體的其他資產。

此外，在零利率下限的環境下，實際利率可能會上升，因為石油和其他大宗商品價格下跌，經濟疲軟，還有更多的信用問題。

「如果這種情況以典型的方式發展下去，在信貸緊縮的同時，不斷上升的信貸息差將使還本付息提高到較低的信貸水平，這將加劇信貸緊縮、通貨緊縮壓力和負增長壓力。」達利歐這樣說。

在具體分析美國的情況時，達利歐表示，到目前為止，財政和貨幣反應太少、太遲了，但有跡象表明一些團體正在進入「不惜一切代價」的模式。未來將會發生什麼仍在制定中。

他進一步說，聽說川普總統支持一個完整的薪資假期計劃，儘管這項計劃可能不會實施，因為國會民主黨人和一些共和黨人不支持。然而，這表明川普總統可能會大力刺激，儘管沒有跡象表明這些刺激計劃會用到恰如其分。

關於當選總統的優先權，達利歐認為，特朗普面臨著做得太少太晚的嚴重風險，哪個試圖連任總統的人不希望在選舉年獲得大筆的財政刺激，所以我認為他會採取的行動變成「我們將竭盡所能」。隨著時間的推移以及條件的進一步惡化，他可能會支持更多相關的稅收抵免。

「目前，人們還沒有太多關注相對有針對性的措施，我認為這些措施才是最為重要，因為特定領域最需要幫助，以避免債務/經濟問題蔓延。」達利歐表示。

「我並不是說什麼也沒做，」達利歐認為，但這些措施力度相對較小。或許最好的辦法是讓財政政策制定者保證銀行的新貸款安全，這是政府對新貸款的保護所必需的（這是一項具有政治挑戰性的舉措）。

達利歐指出，很有可能將看到更多他稱之為「保護性貸款計劃」的東西，就像歐洲央行所做的那樣，即聯準會向放貸的銀行提供超廉價的資金和保護。所有控制財政槓桿的人所要做的就是保護銀行免於破產。儘管如此，並非所有受到擠壓的公司都有預先存在的信貸額度，因此很可能仍然存在巨大的缺口，而且它們將伴隨著巨大的成本。

一些公司和行業將面臨債務問題，很可能導致重組。在貨幣政策無效的情況下，政治分裂巨大，而且可能是不穩定的。如果處理不當，這可能成為一個重大的政治和社會問題。「如果我是川普總統的話，我會很慷慨和富有同情心，特別是在這個政治敏感時期，輿論將變得越來越糟糕。」達利歐指出，他確實擔心政治會妨礙對國家做最好的事情，因為雙方的首要目標是為了上台執政。

至於聯準會，它只是做了能做的所有的刺激性工作，而沒有採取達利歐所謂的貨幣政策3（即貨幣政策制定者與財政政策制定者合作，將其赤字貨幣化）。

「沒有其他什麼可以做的。從理論上講，美聯儲可以購買股票等其他資產，但這種做法不會被採納，因為它極具爭議性。根據《聯邦儲備法》，這種做法是可疑的（它可能需要得到國會的批准），而且無論如何都不會產生太大影響。」

達利歐總結說，最好的解決辦法是做他提到的所有這些事情，並與財政部門一起向銀行提供支持，提供財政保護，幫助那些最需要信貸的人獲得信貸。

達利歐同時指出，縱觀全球，最有針對性和規模適當的財政和貨幣對策來自大陸。這是因為，大陸有更大的能力協調財政和貨幣政策，更快地解決政治爭端，而且有非常聰明的經濟決策者。

「大陸人民銀行有更大的迴旋餘地，因為利率在哪裡，它有更多的拉動槓桿來使貸款增加或減少。其最近已經降低了利率，降低了存款準備金率，提供了流動性，並啟動了一項790億美元的一攬子支持計劃，幫助受疫情影響的公司。」達利歐寫道，大陸政府已將官方立場轉變為「謹慎且適當靈活」，並出台了30項措施，支持受疫情影響的企業（重點是中小企業），例如為銀行提供再貸款和再貼現。「從全局來看，我認為這是適當的。」

總而言之，達利歐認為：

利率下限為0％、而且缺乏其他有效的中央銀行工具，這意味著需要直接瞄準痛點的更大財政刺激，同時中央銀行需要降低利率並提供充裕的流動性；迄今為止，各國的應對措施在規模、重點和協調性上都不充分，差異很大；過去的幾天中，有跡象表明，財政和貨幣政策制定者正朝著採取「盡其所能」的政策邁進；財富和政治鴻溝將考驗社會和政治合作與幫助的能力，而不是在解決這些問題上互相傷害。

(中時電子報)