里長出面說明

里長揪團遊歐被罵翻，今提早返台出面說明。(中時電子報)

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，16日指揮中心才宣布，若國人自17日起前往第三級旅遊警示國家進行非必要旅遊，不僅不得領取補償，還需要加徵必要費用，甚至公布姓名。但卻爆出新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往歐洲旅遊，遭質疑每人回還可領取1萬4千元補助，該團決議今（17日）提前返台，里長林綺芳已在稍早抵台並出面說明，其餘里民就地解散。

林綺芳哽咽表示，我們連西班牙都沒去，在最安全狀況之下改班機回台，原本行程馬德里出境，後來決定直接從葡萄牙轉杜拜轉台灣，要飛的那天剛好阿聯酋取消飛台灣，只好請旅社調飛機，從頭到尾沒離開葡萄牙，從葡萄牙到杜拜到曼谷再到台灣，跟大家抱歉的一點，這兩天都在轉機所以不接電話，過程中團員都有做好防疫，杜拜到曼谷這雖然有候機12小時，我們連杜拜機場都沒待著都在房間內。我們沒有去疫區，當初可能沒有考慮到，我們之後會自費去防疫旅館，其他團員也會告訴他們遵守居家隔離。

林綺芳透露，我的家人受到很嚴重安全威脅，對不起我的家人，甚至有人恐嚇我叫我去死。在這裡要跟大家對不起，她也不斷強調自己完全不知道有1萬4的補助可以領。

(中時電子報)