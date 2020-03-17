26歲演員范少勳去年金馬獎憑籃球電影《下半場》打敗勁敵拿下最佳新演員，知名度大開，17日獲邀擔任新北環狀線捷運代言人，與新北市長侯友宜同台出席記者會，為了負起代言人的責任，他更多次反覆搭乘捷運，甚至能背出捷運站名，相當敬業。

范少勳除了代言，同時擔綱演出充滿衝勁的形象廣告，他更拍攝前還是回到籃球場複習球技，他更笑著表示，雖然電影拍攝時滿累的，但那時候整天都在訓練，還可以撐得住，「但是廣告3月初才完成，那時候拍了16小時，拍到最後腳根本快抽筋了！」

然而近來新冠肺炎肆虐全球，范少勳透露手上有一齣戲原訂3月開拍，目前延期至4月底，不過他認為這時期最重要的是大家健康安危，希望疫情趕快過去。他面對這波疫情，自己以勤洗手、戴口罩、多做運動的方式防疫。問起口罩是否夠用，他表示自己工作時都會拿到口罩，自己數量充足，但因為捨不得媽媽省口罩、一次用很多天，所以都將口罩讓給媽媽使用。

目前沒有出國計畫的范紹勳，平常除了待在家，不然就會與朋友約在戶外打籃球。而眼尖的媒體也發現他身形略為精壯，被問起此事，他則高興地說：「自己已經瘦了8公斤，之前在節目《阮三個》吃索艾克做的司康太多了，就有好好運動一下！」

(中時 )