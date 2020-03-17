新冠肺炎病毒持續在全球肆虐，為了防止疫情擴散，巴西政府宣布17日起，禁止家屬探監和假釋，沒想到政策一出，立刻引起獄囚不滿，當地人口最多的聖保羅州有4座監獄出現暴動情況，初估造成至少1,350人逃獄，甚至傳出監獄的警衛遭到挾持。

綜合外媒報導，巴西的監獄為了防疫，將原訂於17日復活節的假釋取消，並且禁止家屬探監，以降低假期結束後，恐引發監獄內部感染的風險。消息釋出後，引發獄囚心生不滿，監獄接連發生暴動，數千名的獄囚紛紛越獄逃跑，各地區也不斷傳出人質被挾持的情況。

經官方證實，聖保羅州初估至少有1,350人逃獄，其中特雷梅貝（Tremembé）監獄的情況最為激烈，獄囚用火焚燒床墊再趁亂逃跑，而位在沿岸的蒙加瓜（Mongaguá）有400名囚犯脫逃，內陸的米蘭多波利斯（Mirandópolis）有926人逃獄，目前當局已經逮捕帶回160名獄囚，仍在統計確切的逃獄人數。

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(中時電子報)