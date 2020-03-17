中央流行疫情指揮中心昨天宣佈，將對非必要前往旅遊警示第三級國家的民眾祭出罰則，不但要取消返國後的隔離補償費用，還要加徵相關必要費用，今指揮官陳時中表示，公布姓名是防疫的必要措施，並非懲罰生病的人，而是懲罰他明知故犯。另外，在政策宣佈前已出國的民眾並不會開罰。

陳時中表示，其實他也很不想要動用到公布姓名這樣的手段，因此必須要謹慎使用，目前僅公布違反規定出國而確診的個案姓名，是考量到確診個案在外會造成傳染風險，也會增加疫調的成本。

陳時中補充，會依照明知故犯者的情節不同加徵不等強弱的必要費用，至於外國客若入境後確診，政府也會收取必要費用，相關的居家檢疫措施也仍然要執行。

儘管公布姓名有侵犯人民隱私的問題，但陳時中仍語重心長的說，我們也知道這對隱私是很嚴重的問題，所以要很謹慎的去做，但希望大家能思考，今天若有一百個人這樣違反規定，指揮中心也不可能一個個去查，但這種明知故犯的行為卻會造成防疫體系有破口，讓醫療量能負擔過重，也是不得不的行為。

(中時 )