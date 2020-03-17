黃智博去年曾參加2019年優酷《以團之名》真人秀。（取自新浪微博＠以團之名）

樂華娛樂前旗下藝人黃智博，涉嫌以「賣口罩」，詐騙眾多被害人，得款28萬多元（人民幣，下同）一案，上海浦東新區法院今天（3月17日）上午開庭，認為雖然嫌犯有悔過之意，但在預防、控制突發傳染病新型冠狀肺炎疫情期間，以醫療物資為由詐騙，因此判處黃智博有期徒刑3年3個月，併處罰金1萬元，不得緩刑。

黃智博在庭審中，對犯行坦承不諱，表示自己在疫情期間沒有工作，沒有收入，才會起意詐騙，所得款項「用於消費，願意退贓」；他也辯稱是因為一時衝動，才會在取得11萬元匯款之後封鎖被害人，並失聯。其後曾想要退錢，但還來不及執行，就被公安機關逮捕，現在已經知錯，不希望因自己，影響父親身體。

浦東新區法院審理認為，黃智博到案後，能如實供述自己罪行，自願認罪認罰，並在家屬幫助下，全額退贓，取得了被害人諒解，綜合考量後，依法從輕從寬處罰；嫌犯如果不服，仍可上訴。

1998年出生的黃智博以樂華娛樂簽約練習生身份，參加2019年優酷選秀節目《以團之名》；在此之前，他曾是韓國Big Hit娛樂公司的練習生，並通過了CUBE娛樂公司的面試。參加《以團之名》時，黃智博一直給人寡言少語的印象，因1名之差未能出道。今年疑似繼續參加《少年之名》（《以團之名》2季）錄影，但疫情迫使節目停錄，卻傳出他以賣口罩之名行詐騙之實，樂華娛樂隨即與他解約。

(旺報 )