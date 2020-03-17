新北市1名里長遭爆揪團20人爽玩西、葡11日遊，豈料北市也傳出有名里長，要在4月16日揪團前往最高第三級疫區南韓，暢玩韓片《屍速列車》（又名：釜山行）中的地點釜山5日遊。北市副市長黃珊珊17日表示，前幾天民政局已發公告，要求所有里辦公室活動於6月底前全部取消，會叫里長把公告撤下。里長回應，過年前早取消。

黃珊珊聽後先長嘆一聲「唉」，接著指出，前幾天民政局有發公告，6月底前，所有里辦公室的活動，某著程度要求全部取消，這女里長辦的活動好像是4月掛上的公告，會去了解一下，若有這樣情形，會把公告撤下，但現在應該是還沒撤，不過相信很多人在疫情期間不敢出國啦，已要求里辦6月底前不要辦活動。

黃珊珊指出，要處罰的話必須有依據，並非里長就受她控制，處罰要有中央的授權及下禁令，北市府不是想罰就能罰。

里長澄清，這是過前年揪得團，因只有2、3人報名，所以早在過年前也就取消，只是有社區大樓還沒有把公告撕下來，根本就沒這回事了，誤會一場。

據悉，里長貼的南韓釜山5日遊公告，是在4月16日出發，團費僅2萬5600元，全程無需自費，並含小費及機場來回專車接送，更贈每人1張網卡，附上無敵燒烤自助餐、「龍蝦一隻雞」等超豪華料理。

其中，首日下午1時20分自桃園機場出發搭乘釜山航空，期間的超爽行程包括龍頭山公園、光復洞時裝街、BIFF國際電影廣場酒店、積木村、松鳥雲端散步道、影島大橋、SKY WALK、遊覽列車、札嘎其海鮮市場、釜山博物館、40階梯文化觀光主題街、樂天超市、海東龍宮寺、機張市場、廣安大橋、世界最大百貨公司、新世界SPA LAND汗蒸幕、樂天OUTLET、金剛山、釜山大學、釜山水族館、五六島天空步道、富平市場等。

(中時 )