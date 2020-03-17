促轉會今日發布新聞稿，呼籲國民黨儘速移交政治檔案。

促轉會表示，該會於去年11月間審定國民黨通報之「總裁批簽」檔案4,286筆為政治檔案，國民黨接獲通知後，向促轉會申請復查，促轉會已於今年3月12日發函國民黨，駁回該黨提出之復查申請，並要求於3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局。若屆期未完成移歸，促轉會將依照促進轉型正義條例第18條第6項規定，開罰新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰。

促轉會表示，國民黨持有的「總裁批簽」檔案有3筆在去年5月1日第一階段已經被審定為政治檔案，並且已經移轉至檔案管理局保管，檔案數位影像也已公開給大眾應用。這次第二階段審定其餘4,286筆為政治檔案，在檔案完成移歸與公開後，將能使各界更清楚了解蔣中正在威權統治時期，身兼政府和國民黨的最高領導人，如何鞏固個人地位，以及政黨如何涉入政府的決策。促轉會呼籲國民黨應儘速配合將檔案移歸為國家檔案。若國民黨屆時仍未完成移歸作業，促轉會將依規定處以罰鍰。

(中時 )