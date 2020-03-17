口罩2.0日前上路，首波預購登記將在18日截止。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至14日為止，共計有110幾萬筆登記，扣除重複登記後，則是76.4萬，15日登記量為16.9萬、16日11.8萬，今日截止下午則是3萬。依照目前的登記情況，大家不用抽籤都領得到。

(中時 )