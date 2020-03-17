口罩2.0預購明截止登記 陳時中：預購量足夠免抽籤 15:542020/03/17 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩2.0預購明截止登記，陳時中：預購量足夠免抽籤。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩2.0日前上路，首波預購登記將在18日截止。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至14日為止，共計有110幾萬筆登記，扣除重複登記後，則是76.4萬，15日登記量為16.9萬、16日11.8萬，今日截止下午則是3萬。依照目前的登記情況，大家不用抽籤都領得到。 (中時 ) #登記 #預購 #口罩2.0 #陳時中 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩2.0 APP卡卡 建議上網購買 04:102020/03/13 生活新聞 口罩2.0上線12小時 竟吸引32.5萬人購買 09:212020/03/13 生活 美國疫情升溫 陳時中坦言「已達臨界點」 15:172020/03/13 生活 疫情難預測 陳時中：目前還看不到終點 14:532020/03/13 生活 清明返鄉潮接近 陳時中：旅外人士踴躍問簽證事宜 15:212020/03/13 生活 陳時中坦言 疫情看不到終點 04:102020/03/14 生活新聞 網整理指揮中心記者會7大組合 這2人同台代表出大事 00:252020/03/15 生活 網友解析指揮中心組合 陳時中讚爆 15:262020/03/15 生活 網友觀察指揮中心「7大開會組合」陳時中：網友觀察精確 22:492020/03/15 生活 組合藏玄機 陳張同台就有事 04:102020/03/16 生活新聞 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 揪團遊歐遭肉搜 里長哽咽：有人叫我去死 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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