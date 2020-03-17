酒不只是飲料，也是一種文化！日本Youtuber吉田浩一在其部落格揭秘日本人為何愛喝酒？他解讀「飲酒交流」是日本文化之一。吉田也打造一款專為台灣人設計的清酒「これあらた（Korearata）目前在台灣可買到。另日本前足球巨星中田英壽也與巧克力大廠合作，推出「優格日本酒」口味！酒結合創意也讓各國飲食增添多種風味。

日本YouTuber吉田皓一與其開發的維新日本酒。（樂吃購網站提供）

日本Youtuber吉田浩一近來在其頻道談論台日對抗新冠肺炎、口罩政策等獲得高讀迴響！也身為旅遊網站「樂吃購！日本」創辦人的他其實也常在其個人部落格發表台灣、日本旅遊、文化等看法，而他本人也熱愛飲酒搭配美食，近來他就在其部落格揭秘日本人那麼喜愛喝酒。

吉田表示，在台灣，聚餐聽起來就是單純的吃吃飯聊天，但在日本，聚會的主題儼然已經是以酒為目的而相聚了。他希望各位能在品嚐美食時，能意識到「搭配美酒一起享用，更能輔助帶出食材本身的美味」這件事。

吉田也比較了日本清酒、燒酒、啤酒、威士忌。他寫道，這幾年日本興起巨大清酒潮流。透過商品印象改變，讓清酒變成完全不同的飲料。而他也與其故鄉奈良的喜多酒造合作，打造第一瓶專為台灣人釀的清酒「これあらた」。

「これあらた 維新清酒從即日起至4/30將在蔦屋書店南港店期間限定販售。（樂吃購網站提供）

據台灣人喜愛的口味，特釀此款爽口含有果香的「これあらた」。「これあらた」適合5度冰飲，搭配清爽的海鮮作為下酒菜，特別可以品嘗到「これあらた 維新」的甘甜風味。如果常溫或是加溫後品嚐，另有一番風味，目前這款清酒從即日起至4/30將在蔦屋書店南港店期間限定販售。

關於燒酒的喝法，吉田推薦熱水比例是3：7。日本料理的前菜常常是冷盤，這是不妨喝些燒酒，讓身體先暖和一下，放入梅干攪拌一下也很美味！

台灣人喜歡喝啤酒，日本人也不例外！吉田提到，在日本販售的啤酒有90%是帶有苦味卻又清爽的拉格啤酒，很適合與和食、中華料理、洋食做搭配；代表日本威士忌產業領導地位的是三得利企業。威士忌的品嚐方式，最推薦就是twice up（酒：水＝1：1），若要與料理搭配的話最常見的就是High Ball！

酒的文化博大精深，不僅能讓食物增添美味！添加創意KitKat巧克力與日本前足球巨星中田英壽攜手合作，繼大吟釀、梅酒、柚子酒之後，再推出讓人難以想像的「優格日本酒」口味，顛覆許多人想像，也讓酒的創意、口味增添新風味。

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(中時電子報)