合庫金(5880)今舉行線上法說會，法人關注合庫金對今年的房市看法，合庫金表示，台灣若不受肺炎影響，今年有都更和危老重建，和低利率及台商回流等剛性需求，有利房市穩定。今年合庫的房貸維持低個位數成長，目標約5310億元新台幣，土建融目標約1200億，約13.2%的成長。

合庫金總經理陳美足表示，新冠肺炎全球大流行，雖然國內疫情受到控制，但歐美正快速擴大，恐將面臨供應鏈中斷和消費緊縮，再加上油國組織減產未達共識造成油價暴跌，使FED降息6碼後，金融市場依然信心不足。惟今年前2月合庫金的獲利達26.81億元，達成率107.9%，年增4.96%。

對於今年的股息發放，以過去3的經驗，合庫金都是配發0.75元現金股利，0.3元股票股利。今年則仍是在考量股東權益和公司成長的因素下作分派。

在投資面，合庫金表示，台股隨國際股市震盪，合庫金將持續調節交易部位，等落底再佈局高殖息股。匯市方面，因FED無預警降息，使全球匯市動盪，合庫將保持高流動性為優先。

對於本周台灣央行舉行理監事會是否會降息，合庫金認為，全球央行吹起降息風，台灣主計處也下修今年GDP，美國降息造成台幣升值壓力，此將使出口商面臨疫情和匯損雙重壓力，據此，台灣央行確實會有強大降息的壓力。

(時報資訊)