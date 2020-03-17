Electrek報導，儘管舊金山灣區啟動為期三周的封城措施以遏阻新冠肺炎疫情擴大，但美國電動車大廠特斯拉位於費利蒙市（Fremont）的汽車工廠周二擬繼續運作。

特斯拉在加州阿拉米達郡（Alameda County）唯一的美國汽車工廠擁有員工逾1萬人，截至去年第四季的年產量略逾41.5輛。

報導指出，特斯拉告訴員工這座工廠周二將繼續營運，但目前不清楚特斯拉是否已取得封城令提到的「汽車供應型」豁免。洛杉磯時報報導，阿拉米達郡發言人表示，該郡已經宣告特斯拉為允許不必停工的「必要行業」。

特斯拉執行長馬斯克周一在一份內部向員工表示，他不知道是否已有員工確診，並敦促員工若略感不適或甚至已經感到不舒服，就請留在家中。

美國北加州政府周一緊急宣布封城，自周二（17日）零時起，包括舊金山等灣區6個區域的民眾，若非必要、禁止出門。

這個「就地庇護」禁令涵蓋灣區6個郡，包含舊金山市郡、聖克拉拉郡（Santa Clara）、聖馬提歐郡（San Mateo）、康特拉哥斯達郡（Contra Costa）、馬林郡（Marin），以及特斯拉美國汽車工廠所在的阿拉米達郡。

截至周一為止，灣區各郡的新冠肺炎確診患者已經達到273例，加州死亡病例達6人。

(時報資訊)