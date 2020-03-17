蔡姓警友致贈護目鏡與太陽眼鏡共200副，讓員警能有更舒服值勤裝備。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，台中市警察局大雅分局甫於上周揭牌成立，蔡姓警友即致贈護目鏡與太陽眼鏡共200副，讓員警能有更舒服值勤裝備亦兼顧防疫，此舉讓分局同仁直呼「揪感心」！

台中市大雅區、潭子區除鄰近大型交流道樞紐外，近幾年更因台中國際機場、中部科學園區、潭雅神綠色隧道等重要建設與人文發展，帶動工商急速起飛，致使轄區不僅車流量大，人口亦不斷激增，員警負擔可想而知。

蔡姓警友表示，面對新警力到來，希望能為轄區員警盡一份心力，由於近日新冠肺炎不斷延燒，第一線值勤同仁勢必面臨一定風險；又逢時序更迭，夏日將近，員警們易面臨烈日直射及汗水滲入眼裡的不適，因此護目鏡與太陽眼鏡便成為最佳選擇，讓分局同仁能多一層保護，增一分舒適，少一分不便。

豐原警分局長林宏儒指出，蔡姓警友貼心舉動，為分局立下一面堅實後盾，讓每位同仁心中充滿正能量，也更有信心守護雅潭地區，致力提供當地居民更好的住居環境。

(中時 )