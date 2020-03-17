台中市經發局長張峯源指出，市府擴大推動「紓困九箭」，將紓困對象擴大、紓困方式增加及紓困能量擴大。（盧金足攝）

台中市地稅局長沈政安表示，目前台中市房屋稅、地價稅負擔為六都最低，對於受疫情影響的企業或民眾，地政局專案輔導申請減免、分期、延期等緩繳措施。（盧金足攝）

全台經濟受疫情衝擊，影響層面由觀光旅遊業擴及各行各業，台中市長盧秀燕17日表示，行政院編列600億紓困預算，已獲立法院三讀通過，在詳細辦法出爐前，台中市府超前部署，推「紓困九箭」措施，首創「資金紓困協調窗口」，至昨日超過227通電話湧入，提供快速便利諮詢管道，提升紓困成效，減輕業者負擔。

經發局長張峯源、地稅局長沈政安今日在市政會議針對產業紓困、稅捐減免及緩繳等措施進行專案報告。

盧秀燕指出，民眾諮詢電話湧入，顯見需求相當殷切，市府盡全力協助，除已於2月提出紓困三箭，3月擴大祭出紓困9箭，包含創業補助、減免稅捐或緩繳等方案，中央600億元紓困預算尚未分配各縣市前，市府要協助業者撐住。

各局處除積極辦理紓困九箭相關業務外，若民眾需求非屬地方政府權限，例如所得稅、營利稅等國稅，市府以同理心協助民眾或業者，向中央提供建議或請求協助。

張峯源指出，市府擴大推動「紓困九箭」，將紓困對象擴大、紓困方式增加及紓困能量擴大，包括紓困對象從攤商夜市擴大到公司、商號與自然人；方案從減免或緩收租金，擴大到減稅、貸款協助、員工訓練補助、生活補助等各面向；紓困能量從市府單方擴大至公私合力，引進民間五大銀行提供資金紓困管道，度過疫情寒冬。

有關減免及緩繳稅捐措施，沈政安表示，目前台中市房屋稅、地價稅負擔為六都最低，對於受疫情影響的企業或民眾，地政局專案輔導申請減免、分期、延期等緩繳措施，歡迎民眾踴躍申請。

(中時 )