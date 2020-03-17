新冠肺炎延燒，日前苗栗劉姓女子利用網路社團訂購口罩，沒想到取貨拆開發現，裡面竟全是廢紙，大罵網路詐騙猖獗。

劉姓女子在網路發現有網友販賣口罩，與對方私訊訂購2盒口罩。100片口罩加上運費總計1000元，劉女到竹南的超商取貨，打開紙箱驚見一片片垃圾廢紙，沒有口罩，且無法退費，讓她氣憤「嘔死了」。

苗栗縣政府消保官王德基呼籲，此舉網路詐騙行為，可處1年以上7年以下，併科100萬元以下罰金，且目前醫用口罩為防疫物資，民眾可依循政府網路口罩預購系統，或到健保特約藥局購買。

(中時 )