15人土耳其團9中鏢 匡列148位接觸者追蹤 16:332020/03/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心17日召開記者會，指揮中心指揮官陳時中（中）宣布新增10例境外移入病例，其中6人為土耳其旅行團群聚感染。(中央社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增10例境外移入COVID-19(武漢肺炎確定病例)，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，3月4日至13日至土耳其旅遊(與案56、57及案65至67同團)，其中1人無症狀，由衛生單位安排就醫採檢，其他3人發病日介於3月7日至14日，經就醫採檢通報，均於今日確診。該旅行團截至目前共9人確診，已掌握接觸者共148人，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #接觸者 #採檢 #土耳其旅遊 #追蹤 #匡列 也許您會感興趣 推薦閱讀 提升篩檢量 各縣市增設採檢院所 04:092020/03/13 焦點新聞 國內新冠病毒採檢量能 日增200件 04:102020/03/13 社會新聞 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 擴大外籍旅客採檢 箭在弦上 04:102020/03/15 生活新聞 外國人自旅遊疫情第1 、2級警示國家來台 有症狀者要自己負擔至少3000元採檢費 17:162020/03/16 生活 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 揪團遊歐遭肉搜 里長哽咽：有人叫我去死 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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