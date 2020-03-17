環球晶(6488)召開董事會，通過2019年盈餘分派案和資本公積發放現金股利案，擬配發給股東每股的現金股利共計新台幣25元，與去年配發的股利相同，連續兩年高額的股利配發，創歷史新猷！以今收盤價318元，現金股息殖利率達7.86%，此次總配發股利的金額超過108億元。環球晶一向也是法人心中的高殖息概念股。

今天董事會中通過2019年財報，合併營收580.94億元，年減率1.6%；營業毛利228.47億元，年增率2.5%；營業淨利178.97億元，年增率1.8%；稅前淨利185.54億元，年增率1.6%；歸屬於母公司的稅後淨利136.44億元，年增率0.1%；稅後每股盈餘為31.35元創歷史新高，相較於2018年的稅後每股盈餘31.18元，每股盈餘再成長0.17元。

2019年世界經濟囿於貿易戰爭及地緣政治之衝擊，全球半導體市場需求自2018年高點逐季放緩，產值衰退。環球晶圓無懼於市場逆風襲擊，依然交出漂亮成績單。2019年全年營收創歷史次高，營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬於母公司的稅後淨利和每股盈餘，超越顛峰創下公司創立以來的歷史新高。

環球晶圓109年股東常會擬訂於6月23日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

觀測2020年全球半導體產業景氣，新冠肺炎和貿易戰爭直接衝擊世界經濟。後續半導體產業的市場供需，將視疫情狀況和貿易戰爭的持續發展而波動。一旦全球疫情穩定控制，全球半導體產業將在5G、記憶體、AI、IoT、車用電子、VR、遊戲機等終端性新產品的帶動下，快速回溫。

環球晶圓持續深耕台灣，已從海外匯回約為3.5億元的美金，此筆超過新台幣100億元的資金，將用於台灣生產基地的產能擴充、前瞻技術的研發、新產品新事業的佈局以及綠色能源的投資，為環球晶圓的營運成長和永續經營樹立利基。

(時報資訊)