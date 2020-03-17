受到新冠肺炎疫情影響，全球金融市場連日重挫，美國股市兩周內更多次觸發熔斷，並遁入熊市！而美國億萬富翁投資人、橡樹資本管理公司（Oaktree Capital Management）創辦人馬克斯（Howard Marks）認為，根據歷史經驗來看，美股拋售潮約完成60%。

美股近日大跌，道瓊工業指數已較2月12日的盤中紀錄高點下跌逾31%；標普500指數已從2月19日的盤中高點下跌逾29%。

外媒報導，馬克斯表示，美股已經反映了最壞情境，在較前波高點重挫3成後，他認為美股的價值已經開始浮現，如果這時投入部份資金，並非不理性舉動。

他也說，大家可能會用「恐慌」一詞來形容股市下跌，但是恐慌暗示著不理性，但他不認為人們現在表現出來的憂慮是不理性的，這是對極端事件的極端反應，並壓縮在很短的時間內表現出來。從歷史經驗來看，估計美股這次的拋售潮只完成了60%，要決定是否把所有資金投入為時尚早。

馬克斯拒絕透露他認為哪些行業具有吸引力，但他表示投資人應該決定是否現在進場買進有吸引力的股票，或是觀察它們是否繼續走低。

(中時電子報)