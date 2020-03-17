新冠疫情重創全球資本市場，是否會像2008年金融海嘯般，再次重創金融機構？國泰金控總經理李長庚17日在其線上法說會上表示，經過這10多年「練功」，現在國泰金功力及應對風險能力比2008年好。

李長庚並透露，去年第三季對投資部位調整，國泰金內部就有很多討論，認為這波大多頭走到現在，極可能出現較大的Collapse（崩跌），所以國泰人壽一路調降高風險部位，目前現金部位很高，反而有機會，在市場波動時，可投資較佳的標的，以目前國壽部位起碼比去年第二、第三季，風險成本低10~20％以上。 國泰人壽去年連四季減持台股，汰弱留強，到去年12月底持有台股部位為新台幣3,220億元，占其可運用資金5％，創2013年9月之後，即25季的新低水位。

因為作降低風險的動作，國壽去年底現金逾2,370億元，還有現金已委託出去未計，算是近年相對很高水位，將等機會投資。

國泰金投資長程淑芬亦表示，2008年是次債風暴，當時國內很多壽險業投資次債、結構型商品，且多靠外資投行的介紹來投資，現在經過10多年，國壽及各壽險業都練就自己投資國外的能力。

程淑芬亦表示，國壽去年將投資部位調整成「進可攻、退可守」，除了降股票部位外，債券部位亦趁利率高時，投資信用風險較佳的標的；同時2008年時不動產未市價化，國泰金目前淨值8千多億元，現在在因應市場波動度、淨值侵蝕上，程淑芬說：「現在會比2008年好不少。」

(工商 )