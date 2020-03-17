為避免新冠肺炎造成民眾恐慌，旺旺水神在第一時間犧牲獲利，開放全台補充站供民眾免費領取，如今第一階段即將功成身退，將於3月20日下午6時圓滿結束，不過旺旺集團接續將生產600毫升的水神補充液，免費提供各縣市政府發放。

新冠肺炎自爆發後，旺旺水神於第一時間的2月4日，便犧牲獲利，開放全台補充站免費提供「微酸性電解次氯酸水」讓民眾領取，並於各縣市政府機關與機場、港口安裝超過200台以上的生成機，協助抗疫衝在第一線。如今第一階段將功成身退，將於3月20日下午6時結束領取活動，民眾可趁最後時機把握機會領取。

「水神抗菌液」截至目前為止，全台已送出15,000噸的「微酸性電解次氯酸水」，相當於5000萬瓶的300毫升的酒精，嘉惠無數民眾。這回因階段性任務告一段落，各縣市已全面安裝水神生成機，為避免排隊造成群聚感染的風險，故活動即將結束。下一階段，旺旺集團將生產600毫升的水神補充液，免費提供給各縣市政府機關，發送給中低收入戶及弱勢團體，繼續為抗疫盡一份心力。

(中時電子報)