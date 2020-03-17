好萊塢影片《全境擴散》（Contagion）2011年上映票房表現一般，但現在不但再度走紅，還比當初要火，據信主要原因是全球肆虐的新冠肺炎關係；10年前影片的情節和今天的現實有不少令人感到訝異的相似之處。根據其中一位編劇史考特Z.伯恩斯（Scott Z. Burns）最近接受採訪，對自己的劇本成了神預言，他坦言「感覺並沒有好到哪去」。

電影由好萊塢明星格葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）飾演的一名女商人到中國大陸出差時，感染了一種神秘而致命的病毒後不治身亡。之後，這種病毒在全球流行，世界各地陷入醫療衛生緊急狀況，電影情節和當今新冠肺炎有不少令人相似之處，讓《全境擴散》再度引發熱烈討論。

根據電影編劇之一的史考特Z.伯恩斯（Scott Z. Burns）表示，當初創作這個虛構故事時，曾做了不少考證，「不過我一點也不意外，因為我與很多科學家討論過，他們告訴我這種事只是早或晚發生，而非不可能發生」。不過他也說，「顯然的，看到這麼多人生病與死亡，確實讓人很不安」。他表示，自疫情爆發以來，所有認識的朋友都告訴他，劇情意外吻合現實到太不可思議。

《全境擴散》10年後突然重新受到影迷關注，讓史考特Z.伯恩斯大吃一驚；不過，他也抨擊美國的防疫措施，「我們的國家並未讓病毒學的專業人士領導政府，這真的令人難以置信」，直批只能以「落後」兩字形容。

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(中時電子報)