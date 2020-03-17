台灣近日感染新冠肺炎案例攀升，且大都是境外移入，以致10日率團遊西班牙與葡萄牙的新北市中和區瓦磘里里長林綺芳，遭社會大眾撻伐，最後落得如逃難般，於今天下午3時提前返台，不料此事尚未落幕，竟傳出北市又有1名女里長，揪團4月到第3級警告的南韓旅遊，若傳言屬實，恐遭鄉民臭罵：「真是學不乖」。

據《東森新聞》報導，這名揪團4月遊南韓釜山的北市女里長，5天4夜團費要價25600元，團費包含小費及機場來回專車接送，會去體驗六星級汗幕蒸、吃無敵海陸燒烤自助餐，每人還會贈送1張網卡，行程相當豐富。

報導指出，該團將於4月16日13：20分飛往釜山，市內知名點包括木村、釜山博物館、廣安大橋、樂天OUTLET、釜山大學、釜山水族館等，幾乎全部玩透透。

只是，南韓境內累計確診破8000例，衛福部24日才將該國升級為第3級警告，若北市這名女里長果真率團前往旅遊，不免讓人擔心成為國內的防疫破口。

(中時電子報)