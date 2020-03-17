台南市議會議長郭信良、立委陳亭妃率同多位市議員上個月17日至27日訪美後，17日發表訪美成果，除目睹佛羅里達州參議會及眾議會無異議通過加強台灣與佛州雙邊關係決議文，展現對台灣的重視外，台南市的姐妹市奧蘭多市更將市議會到訪的2月19日訂為兩市友好姊妹市紀念日，展現對台南的深厚友誼。

郭信良指出，此次訪美最大成果，當屬佛州州參議會及眾議會都無異議通過加強台灣與佛州雙邊關係決議文；尤其，在拜訪佛州眾議會時，曾到過台南的州眾議員們，為了給南市議會訪問團一份大禮，還特地在當天力促雙邊關係決議文的通過，並當眾介紹及起立歡迎南市議會訪問團，這份心意令人感動。

此次訪美，市議會還促成台南市與西柯汶納市討論締盟事宜，則是另一項珍貴成果。郭信良表示，在美國他總不忘請具有影響力的僑界領袖協助促成台南市與美國城市結交，提升台南市在美國的能見度。在洛杉磯時，他與出身台南的西柯汶納市長吳桐淮會面，得知該市盼與台南市結為姐妹市，他盡全力促成，希望兩市能盡快順利結為姐妹市。

另外，市議會訪問團2月19日造訪姐妹市奧蘭多市府時，也得到熱烈的迎接。郭信良議，台南市和奧蘭多市雖然在1982年即結為姐妹市，迄今已有38年情誼，但初次有台南市議長率團訪問，奧蘭多市府也特地舉辦台灣日活動，不僅由醒獅團開場表演，還奏起台灣國歌，更把當日訂為兩市友好姊妹市紀念日，展現對台南的深厚友誼。

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(中時 )