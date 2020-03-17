司法院人審會今決議通過「司法院法官遴選委員會」法官代表，包括最高法院法官梁宏哲、最高行政法院庭長吳東都及台北高等行政法院庭長張國勳等14人，再交由法官進行票選。

人審會此次依法決議出法官代表應選名額2倍人選，包括梁宏哲、吳東都、高玉舜、林純如、郭瑞祥、張國勳、蔡政哲、劉麗君、何宗霖、魏瑞紅、鍾貴堯、蔣志宗、朱玲瑤、林清吟等14人，交法官票選。

(中時 )