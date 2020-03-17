司法院人審會決議 法官遴選委員 16:062020/03/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院人審會今決議通過「司法院法官遴選委員會」法官代表，包括最高法院法官梁宏哲、最高行政法院庭長吳東都及台北高等行政法院庭長張國勳等14人，再交由法官進行票選。 人審會此次依法決議出法官代表應選名額2倍人選，包括梁宏哲、吳東都、高玉舜、林純如、郭瑞祥、張國勳、蔡政哲、劉麗君、何宗霖、魏瑞紅、鍾貴堯、蔣志宗、朱玲瑤、林清吟等14人，交法官票選。 (中時 ) #法官 #司法院 #決議 #遴選 #法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 燁輝決議買回庫藏股 上限79.85億元 18:562020/03/13 財經 司法院推動立法 2023年國民法官制上路 10:202020/03/16 社會 《翻爆午間精選》司法院推動立法 2023年國民法官制上路 11:512020/03/16 政治 防範新冠肺炎 司法院規劃遠距訊問 13:442020/03/16 政治 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 落實新制公司法 留意股利決議權 04:102020/03/17 金融．稅務 司改報告 許宗力稱死刑不違憲 04:102020/03/17 社會新聞 國民法官制 盼2023年上路 04:102020/03/17 社會新聞 司法院防疫 規畫遠距訊問 04:102020/03/17 社會新聞 曾干擾長官哺乳判拘役 特戰指揮部醫官又涉違法開藥 11:142020/03/17 社會 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 里長率團遊歐：「政府沒規定不能出國」 網狂罵：當台灣人都北七？ - 社會 生殖器驗出人妻DNA 偷腥男扯沾到她嚼過的口香糖 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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