一名年輕女子在3月14日白色情人節剛過的凌晨，竟遭遇男友在懷中猝死的意外事故。年輕女問：「為什麼是我？」媽媽說：「老天送來一個溫暖的人，他的任務完成了，該走了」，療癒又溫暖的回答，媲美台劇《我們與惡的距離》中，社工師安慰思覺失調患者的話：「可能是你比較勇敢吧」。

這名年輕女在Dcard發表《情人節結束 天人永隔的我們》，表示3月14日白色情人節當天她還在上班，直到15日凌晨2時才下班。回家吃著男友貼心買回來的宵夜。

凌晨3:20兩人準備睡覺，她躺在男友懷中，但下一秒男友突然發出非常奇怪的聲音，不斷抽蓄、口吐白沫，原PO不斷呼喊男友的名字，一邊打119、一邊做CPR，但男友送醫後依舊不治。

之後原PO打電話給媽媽，說男友不在了，媽媽安慰她：「你別哭了，老天送來一個溫暖的人，他的任務完成了，該走了。」回到台南家中，媽媽又說：「雖然他離開了，但是你已經盡力了，連最後一刻他都在你的身邊，他的生命裡有你，你應該要感到高興。」，「你們在一起的這段時光，他心裡一直有你。別哭了，你這樣他會捨不得走的。」。

眾多網友也紛紛留言安慰原PO：「拍拍，他會在天上祝福你快樂的！守護你！保護你的」、「原波可以難過 但是要記得好起來呦：）記得連同他的份一起活下去，抱抱你辛苦了」、「抱抱妳 辛苦妳了！要加油喔！」、「至少在他人生的最後一刻你們是幸福的開心的」。

(中時電子報)