隨著大陸疫情趨緩，各地開始復工，景區陸續開放，瀋陽故宮博物院今天（3月17日）也重新開門迎客，但實行網上實名制購票，每天限額4000人，上、下午各2000人，暫態接待量不超過800人；當館內人員密度較大時，博物館將根據具體情況採取控制入館速度等措施。

礙於疫情沒有完全結束，瀋陽故宮博物院只做有限度開放。官網顯示，室外參觀區全域開放，但規模較大、通風較差的展廳、遊客中心、母嬰室和文創商店仍暫時關閉。此外，院方建議參觀時間控制在2小時內，將引導團隊遊客妥善安排分時段、間隔性入館，提倡團隊遊客不超過 30 人，避免集中進院，實行分散式參觀，嚴控人員聚集。

為了防疫，瀋陽故宮博物院開放的同時，也要求遊客遵守相關規定，包括按照預約時間參觀、進入博物館前請自覺掃描登記二維碼，進行個人資訊的登錄，出示生成的動態臨時通行證後即可參觀。

博物館在大清門入口外設置隔離帶，安保人員對排隊驗票的觀眾測量體溫，實名登記。如有體溫異常（≥37.3 ℃），或有咳嗽、氣促等異常現象的觀眾，按照有關規定程式處置，將觀眾送往隔離區，並及時與防疫部門聯繫。遊客參觀須全程佩戴口罩，自覺與他人保持1.5公尺以上距離，安全人員將謝絕未帶口罩的觀眾入館、參觀。

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(旺報 )