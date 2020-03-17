大魯閣（1432）17日董事會決議通過，為強化財務結構並彌補累積虧損，擬辦理減資9.29億元，消除股份9千多萬股，減資比例為55.34%， 減資後資本額從原16.79億元減至7.5億元，淨值將回到10元以上，大魯閣發言人劉文哲強調，此為自去年起陸續進行財務結構調整一環，非疫情影響。

大魯閣17日受到大盤震盪影響，拉出跌停4.06元，減資彌補虧損有利市場行情增溫；大魯閣過去一年積極整頓旗下事業體，進行財務架構調整；今年起更擴展中壢健身房、汐止健身房及棒壘球打擊場嘉義館、台中新時代滑輪場 Roller 186等，截至目前為止疫情當前，但運動事業業績相對穩健。

大魯閣表示，今後仍持續以「輕資產重經營」方向調整；雖有疫情影響，營業現場積極執行防疫措施，加上積極鼓勵民眾以運動增加自體防疫能力，所以大魯閣旗下戶外空間為主的棒壘球打擊場等運動業態，業績相對穩健。

劉文哲指出，此次辦理減資彌補虧損後，實收資本額減為7.5億元，分為7千500萬股，每股面額新台幣10元，每股淨值將回到10元以上，有效改善財務結構。

(工商 )